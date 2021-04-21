Aamir Khan Filmleri 2021 yayınlandı: Bollywood'un yıldızı Aamir Khan filmleri ve Aamir Khan hakkında tüm detaylar

Hem Bollywood hem de dünya sinemasının yıldızı olan Aamir Khan, Hint sinemasının yaşadığı başarıda kuşkusuz aslan payına sahiptir. Öyle ki Aamir Khan filmleri, Doğudan batıya her ülkedeki izleyiciler tarafından severek izleniyor. Ülkemizde de çokça sevilen bir isim olan Aamir Khan'ın filmlerinden dinine kadar pek çok konu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aamir Khan filmleri İMDB puan sıralamasında da çoğu zaman yüksek puan almıştır. Aamir Khan'a ünü getiren filmler ise, 3 idiots, Ghajini, Taare Zameen Par gibi filmlerdir. İşte Dünyaca ünlü Hintli aktör Aamir Khan'ın mutlaka izlemeniz gereken filmleri;

MUTLAKA İZLEMENİZ GEREKEN EN İYİ AAMİR KHAN FİLMLERİ

Ünlü aktör Aamir Khan'ın en iyi filmlerini sizler için hazırladık…