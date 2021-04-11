Aamir Khan Filmleri 2021 yayınlandı: Kesinlikle izlemeniz gereken Bollywood'un starı Aamir Khan'ın filmleri

Aamir Khan, Hint sinemasının en önemli yıldızları arasında bulunuyor. Aamir Khan filmleri ise 7'den 70'e herkes tarafından hayranlıkla izleniyor. Dünya üzerinde bugün Bollywood diye bir tanım varsa, bunda Hintli oyuncu Aamir Khan ve Aamir Khan'ın filmlerinin büyük payı bulunmaktadır. Hint sinemasından dünyaya uzanan bir şöhrete kavuşan Aamir Khan filmleri ülkemizde de oldukça ünlüdür. Aamir Khan dini ise yine hayran kitlesinin sıklıkla merak ettiği konular arasında yer alıyor. Aamir Khan'a ünü getiren filmler ise, 3 idiots, Ghajini, Taare Zameen Par gibi filmlerdir. Bu yazımızda sinemaseverlerin mutlaka izlemesi gereken Aamir Khan filmlerini hazırladık.