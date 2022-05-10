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Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:55

ABD enflasyon oranı için nefesler tutuldu! 2022 Nisan ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon oranı açıklaması için geri sayım başladı. Dünya genelinde artan enflasyon baskısıyla beraber bu hafta açıklanacak veriler büyük önem taşıyor. Öte yandan vatandaşlar bu hafta başından itibaren detayları "ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları ile gündeme taşımaya devam ediyor. Altın fiyatlarına yön verecek olan bu açıklama önümüzdeki günlerde belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte tüm detaylar...

ABD enflasyon oranı için nefesler tutuldu! 2022 Nisan ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Fed'in faiz kararı açıklamasının ardından gözler şimdi ABD merkez bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Piyasa beklentisi nisan ayında enflasyon yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. Kritik açıklama önümüzdeki Çarşamba günü belli olacak. Peki, ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte tüm merak edilenler...

ABD enflasyon oranı için nefesler tutuldu! 2022 Nisan ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 11 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi çarşamba günü açıklanacak olan nisan ayı ABD enflasyon verisi olacak. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

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ABD enflasyon oranı için nefesler tutuldu! 2022 Nisan ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan faiz artırdığı haftada karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD olmak üzere açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor.

ABD'de yüzde 8,50 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Fed'i 2000'den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Fed böylece politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

ABD enflasyon oranı için nefesler tutuldu! 2022 Nisan ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonun, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilerek, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği, para politikası duruşunun ise uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

Fed'in ayrıca 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolara yükseltileceği aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti.

Faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, "75 baz puanlık artış, Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey değil." dedi.

ABD enflasyon oranı için nefesler tutuldu! 2022 Nisan ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Çarşamba günü Fed'in politika kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 3'ten fazla değer kazanan ABD pay piyasaları, perşembe günü ise Fed'in enflasyonu önlemekte zorlanabileceği endişesi ile kazançlarının tamamını geri verdi.

Analistler, Fed'in faiz artışında geç kalmış olabileceği korkusunun dünkü fiyatlamalarda etkili olduğunu kaydederek, söz konusu durumun satış baskısını derinleştirdiğini bildirdi.

Söz konusu endişelerle tahvil piyasalarında da etkili olan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,10'la Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Altının ons fiyatı ise düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşırken, haftayı yüzde 0,8 düşüşle 1.883 dolardan tamamladı.

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