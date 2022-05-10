ABD enflasyon oranı için nefesler tutuldu! 2022 Nisan ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon oranı açıklaması için geri sayım başladı. Dünya genelinde artan enflasyon baskısıyla beraber bu hafta açıklanacak veriler büyük önem taşıyor. Öte yandan vatandaşlar bu hafta başından itibaren detayları "ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları ile gündeme taşımaya devam ediyor. Altın fiyatlarına yön verecek olan bu açıklama önümüzdeki günlerde belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte tüm detaylar...