ABD enflasyon oranı için kritik gün geldi çattı. Altın piyasasını yakından ilgilendiren veri bugün açıklanacak. Mart ayında yüzde 8,5 olarak duyurulan veriyle beraber 40 yılın rekoru kırılmıştı. Bu noktada ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta Fed'in beklenene paralel olarak duyurduğu faiz arttırımı kararı da piyasaları derinden sarsmıştı. Peki, 2022 Nisan ayı ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte tüm detaylar...