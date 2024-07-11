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ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
06:12
ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?
2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı ekonomi ilgililerinin gündeminde. Uluslararası piyasaları da etkileyen kararla ilgili araştırmalar hız kazandı. Mayıs ayında TEFE-TÜFE aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Yeni ayda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon rakamları beklentisi ve tahmini de araştırılıyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, detaylar…