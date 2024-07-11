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Haberler Yaşam ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 06:12

ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?

2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı ekonomi ilgililerinin gündeminde. Uluslararası piyasaları da etkileyen kararla ilgili araştırmalar hız kazandı. Mayıs ayında TEFE-TÜFE aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Yeni ayda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon rakamları beklentisi ve tahmini de araştırılıyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, detaylar…

ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?

ABD enflasyon verileri 2024 Haziran özelinde takip ediliyor. Açıklanan rakamlar FED faiz kararı üzerinde de etkili olacak. Dünya ekonomi gündeminde yerini alan oranın beklentisi de gündemde. Haziran ayı ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur soruları yanıt arıyor. Karar öncesi piyasalarda hareketlilik sürüyor. İşte, ABD enflasyon beklentisi…

ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon rakamları 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:30'da açıklanacak.

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ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?

ABD MAYIS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD mayıs ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti.

Böylece ABD'de enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?

HAZİRAN AYI ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, Haziran'da 0,2 puan azalışla yüzde 3'e düştü.

ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?
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