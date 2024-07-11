ABD enflasyon rakamları belli oluyor... 2024 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta netleşecek?

ABD enflasyon verileri 2024 Haziran özelinde takip ediliyor. Açıklanan rakamlar FED faiz kararı üzerinde de etkili olacak. Dünya ekonomi gündeminde yerini alan oranın beklentisi de gündemde. Haziran ayı ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur soruları yanıt arıyor. Karar öncesi piyasalarda hareketlilik sürüyor. İşte, ABD enflasyon beklentisi…