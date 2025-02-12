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Haberler Yaşam ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:52

ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli yaklaşımını sürdüreceğini açıklamasının ardından piyasalar, ABD enflasyon verilerine odaklandı. Dünya genelinde enflasyon ve resesyon arasındaki denge sürerken, Trump'ın tarife kararlarının da piyasaların yönü üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? İşte detaylar…

ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?

ABD'de yeni yılın ilk enflasyon verisi belli oluyor. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın tarife kararları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Washington'daki Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne altı aylık para politikasına ilişkin önemli bir sunum yapacak. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, detaylar…

ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD'de Ocak ayına ilişkin TÜFE verisi bugün belli oluyor. Fed tarafından açıklanan programa göre enflasyon rakamları, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 16:30'da açıklanacak.


Yatırımcılar, ABD enflasyon verileri ışığında Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunumu yakından takip edecek.

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ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?

OCAK AYI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri için bekleyişe geçerken Fed Başkanı Powell'ın temkinli konuşmasının ardından enflasyon verisinin önemi daha da arttı. Kritik veride Fed'in para politikasına yönelik ipuçları aranacak. ABD'de ocak ayı enflasyonunun yüzde 2,9 ile sabit kalması bekleniyor.

ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?

"YÜZDE 2 HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTI"
Fed Başkanı Powell yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunda önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemi aşama kaydettiğini dile getiren Powell, "iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.

ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?
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