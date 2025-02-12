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ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:52
ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli yaklaşımını sürdüreceğini açıklamasının ardından piyasalar, ABD enflasyon verilerine odaklandı. Dünya genelinde enflasyon ve resesyon arasındaki denge sürerken, Trump'ın tarife kararlarının da piyasaların yönü üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? İşte detaylar…