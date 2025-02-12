ABD enflasyon rakamları belli oluyor! 2025 Ocak ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olur?

"YÜZDE 2 HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTI"

Fed Başkanı Powell yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunda önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemi aşama kaydettiğini dile getiren Powell, "iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.