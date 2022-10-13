Haberler Yaşam ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA || Eylül ayı 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:11

ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA || Eylül ayı 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Altın piyasası ABD enflasyon verisi oranı için bugün gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Son olarak ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından küresel piyasalar eylül ayına ait verilere kilitlendi. Bu açıklama aynı zamanda para politikasının seyri anlamında da büyük önem taşıyor. Peki, Eylül ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte ABD enflasyon verisi son dakika açıklaması ve tüm detaylar.