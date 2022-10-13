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Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:11

ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA || Eylül ayı 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Altın piyasası ABD enflasyon verisi oranı için bugün gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Son olarak ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından küresel piyasalar eylül ayına ait verilere kilitlendi. Bu açıklama aynı zamanda para politikasının seyri anlamında da büyük önem taşıyor. Peki, Eylül ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte ABD enflasyon verisi son dakika açıklaması ve tüm detaylar.

ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA || Eylül ayı 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

ABD enflasyon verisi için nefesler tutuldu. 13 Ekim Perşembe günü yani bugün açıklanacak olan veriler piyasalar açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Hal böyle olunca "Eylül ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları da bugünün öne çıkan başlıkları arasında yer ediniyor. Enflasyonun beklentinin üzerinde çıkması halinde piyasalarda fırtına etkisi yapması bekleniyor. İşte Eylül ayı ABD enflasyon verisi açıklaması ve detaylar.

ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA || Eylül ayı 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi 13 Ekim 2022 Perşembe günü 15.30'da açıklanacak.


Buradan gelecek veriler kasım ayında yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı üzerinde de etkili olacak. Bu nedenle küresel piyasalar gelecek açıklamaya kilitlendi.

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ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA || Eylül ayı 2022 ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

ABD ağustos ayı enflasyonunda gerileme görülmüştü. Rakamlar yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemişti.

Tahminlere göre; ABD'de Eylül ayı enflasyonu yıllık yüzde 8,1'e gerileyecek. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon rakamının, dolara olan talebi artıracağı ifade ediliyor.

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