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Haberler Yaşam ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:18

ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2023 Şubat ayı ABD enflasyon verisi rakamları için geri sayım başladı. Küresel piyasalara yön verecek olan bu karar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça merak ediliyor. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ''2023 Şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde?'' sorularına yanıt arıyor. 2023 Şubat ABD enflasyon verileri son dakika açıklaması ile duyurulacak. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artış göstererek beklentilerin üzerinde olmuştu. Peki, ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Mart ortalarına gelinmesiyle beraber küresel piyasaların gözü 2023 Şubat ayı ABD enflasyon verisi için gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği üzere piyasalarda oldukça kritik öneme sahip olan bu veri, 21-22 Mart'ta yapılacak FED faiz toplantısı üzerinde de etkili olacak. Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Jerome Powell'ın "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." şeklindeki açıklaması piyasaları hareketlendirmeye yetti. Hal böyleyken ise "2023 Şubat ayı ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ABD enflasyon verileri son durum ve konu ile ilgili tüm detaylar.

ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ABD OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR OLDU?

2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranları 14 Şubat Salı günü saat 16:30'da açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.

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ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2023 ŞUBAT ABD ENFLASYON VERİSİ RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı verilerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Buna göre; altın başta olmak üzere birçok küresel piyasayı etkileyecek olan ABD 2023 Şubat ayı enflasyon oranları 14 Mart 2023 Salı günü (bugün) saat 15.30 gibi açıklanacak.

ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerle birlikte yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesindeki son enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

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