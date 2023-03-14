Haberler Yaşam ABD enflasyon verisi son dakika: Küresel piyasalarda gözler bu veride! 2023 Şubat ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:18

2023 Şubat ayı ABD enflasyon verisi rakamları için geri sayım başladı. Küresel piyasalara yön verecek olan bu karar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça merak ediliyor. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ''2023 Şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde?'' sorularına yanıt arıyor. 2023 Şubat ABD enflasyon verileri son dakika açıklaması ile duyurulacak. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artış göstererek beklentilerin üzerinde olmuştu. Peki, ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.