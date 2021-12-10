ABD enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu? Altın için kritik gün: "Kasım ABD enflasyon oranı açıklanıyor!"

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi etkili olan temkinli duruşla birlikte New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. Bugün de endeks vadeli işlem kontratlarında karışık seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da da gündemin odağında Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları bulunurken, bugün başta Almanya'da enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Endeks vadeli işlem kontratları ise yeni güne satıcılı bir seyirle başladı.

Asya tarafında, dolar karşısında güçlenmeye devam eden yuana karşı Çin Merkez Bankası dün döviz zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırarak yüzde 9'a çıkardı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan makro ekonomik verilere göre ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda yılık yüzde 9 artışla beklentileri geride bıraktı ve son 40 yılın zirvesine çıktı.

Bu gelişmelerle Asya borsaları, küresel pay piyasalarına paralel düşük risk iştahıyla haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kazanarak 2.031,44 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.053,47 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 0,9 artışla 13,7956'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,7850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.