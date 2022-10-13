Haberler Yaşam ABD Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? Gözler ABD enflasyon oranı açıklamasına çevrildi!

Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 10:47

ABD Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? Gözler ABD enflasyon oranı açıklamasına çevrildi!

Altın piyasası ABD enflasyon verisi oranı için bugün gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Son olarak ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından küresel piyasalar eylül ayına ait verilere kilitlendi. Bu açıklama aynı zamanda para politikasının seyri anlamında da büyük önem taşıyor. Peki, Eylül ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte ABD enflasyon verisi son dakika açıklaması ve tüm detaylar.