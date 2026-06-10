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ABD MARKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:19
ABD MARKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Finans piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, karar metni ve verilecek mesajları yakından takip ederken, son ekonomik gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olduğu görülüyor. Altın, döviz ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olması beklenen kararın detayları merakla bekleniyor.