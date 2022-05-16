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Haberler Yaşam ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:17

ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıralıyor. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Bu sıralamada önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. Süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güç sıralamaları...

ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD merkezli Globalfirepower sitesi ülkelerin askeri güç istatistiklerini sunmakta. Amerika, Çin, Rusya... süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte detaylar...

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

19. Brezilya 6

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ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

18. Avustralya 6

ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

17. İtalya 6

ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

16. Mısır 6

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