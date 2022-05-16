Haberler Yaşam ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:17

ABD merkezli Globalfirepower, deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıralıyor. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Bu sıralamada önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. Süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güç sıralamaları...