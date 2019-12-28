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'USS Ross' 'ndan geçti

Türkiye'nin gündemini değiştiren Kanal İstanbul hamlesinden sonra Boğazlardan geçiş, Montrö Sözleşmesi ve İstanbul Boğazının güvenliği konusu yeniden gündeme taşındı. Dün Sarıyer'de meydana gelen ve ucuz atlatılan gemi kazası, gündemin sıcaklığı içinde olaya yeni bir ivme kazandırdı. Karadeniz'e açılan savaş gemileri burada kısa bir süre kalabiliyor. Bu kapsamda, 'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Karadeniz'den çıkıp Marmara'ya geçmişti. İşte o savaş gemisi, Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek Ege Denizine açıldı. ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:18
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden 'na saat 15.15 sıralarında giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu , Ege Denizi'ne yol aldı.

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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