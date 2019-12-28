ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 15.15 sıralarında giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.