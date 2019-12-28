ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin gündemini değiştiren Kanal İstanbul hamlesinden sonra Boğazlardan geçiş, Montrö Sözleşmesi ve İstanbul Boğazının güvenliği konusu yeniden gündeme taşındı. Dün Sarıyer'de meydana gelen ve ucuz atlatılan gemi kazası, gündemin sıcaklığı içinde olaya yeni bir ivme kazandırdı. Karadeniz'e açılan savaş gemileri burada kısa bir süre kalabiliyor. Bu kapsamda, Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Karadeniz'den çıkıp Marmara'ya geçmişti. İşte o savaş gemisi, Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek Ege Denizine açıldı. ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.