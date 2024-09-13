ABD ve Avrupa’nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu

Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen yakalamalar, özellikle PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıktı. Yine terörle mücadele birimleri tarafından terör örgütü hedeflenerek yapılan birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu durum terör örgütünün uyuşturucu madde ticareti ile ne denli iç içe olduğunu açıkça gözler önüne serdi.