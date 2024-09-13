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Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 06:15

ABD ve Avrupa'nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün uyuşturucu faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Avrupa ve ABD, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne kucak açtı. Ancak PKK, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, yasa dışı vergi toplama ve organize haraç kampanyaları ile ABD ve Avrupa ülkelerini vururken kanlı eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için uyuşturucu ticaretinin yanında yetiştiricilik yaptığı, ABD Bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler, NATO, İNTERPOL ve EUROPOL tarafından hazırlanan raporlarda gözler önüne serildi.

ÖMER ÇETİN
ABD ve Avrupa’nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu

Eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmayı kolay ve kazançlı bir yol olarak gören PKK terör örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin her alanında organize bir biçimde faaliyet gösteriyor.

ABD ve Avrupa’nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu

Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen yakalamalar, özellikle PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıktı. Yine terörle mücadele birimleri tarafından terör örgütü hedeflenerek yapılan birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu durum terör örgütünün uyuşturucu madde ticareti ile ne denli iç içe olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

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ABD ve Avrupa’nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu

PKK, ORTADOĞU'DAN AVRUPA'YA KADAR TEŞKİLATLANDI
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün teşkilatlanması göz önüne alındığında; yurt dışı teşkilatının, Ortadoğu'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzandığı görüldü. Bu geniş alan, Dünyanın en önemli uyuşturucu madde ticareti güzergahlarından birisi olan "Balkan Rotası"nın önemli bir bölümünü kapsıyor. Yoğun uyuşturucu madde akımının geçtiği bu rota üzerinde teşkilatlanması bulunan terör örgütü, ürettiği veya kaynağından temin ettiği uyuşturucu maddeleri bu güzergah üzerinden kolaylıkla nakledebiliyor. Terör örgütü, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve nakliyesinin yanı sıra Avrupa pazarında sokak satıcılığını da organize ederek eroinin perakende satışındaki fiyat avantajından yararlanıyor.

ABD ve Avrupa’nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu

Paris Kriminoloji Enstitüsünün hazırladığı ''Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları ve Kürdistan İşçi Partisi'' adlı raporda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Avrupa genelinde uyuşturucu nakli ve kaçakçılığını organize ettiği, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin Avrupa basınındaki gündemi değiştirmek üzere şiddetli yıldırma taktiklerini uygulamaktan hiç çekinmedikleri belirtildi.

ABD ve Avrupa’nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu

ABD PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ BİLİYOR
ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının yayınladıkları raporlarda, PKK/ KCK-PYD/YPG'nin terör eylemlerini finanse etmek amacıyla eroin üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belgelendi. ABD Dışişleri Bakanlığının raporunda, uyuşturucu ticaretinden örgütün sadece pay almadığı, söz konusu uyuşturucunun Avrupa'ya taşınmasında ve pazarlanmasında da doğrudan rol aldığı vurgulandı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) istihbarat raporuna göre; PKK'nın uyuşturucudan gelir elde etme yöntemi, eroin üretimi, uyuşturucu tacirlerinin sınır ötesi topraklarından geçen mallarından vergi alması ve Avrupa'da eroin piyasalarının önemli bir bölümünü kontrol ettiği açıklandı.

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