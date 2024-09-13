Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
06:15
ABD ve Avrupa'nın iki yüzlülüğü! PKK, Avrupa ve ABD’yi uyuşturucuyla vurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün uyuşturucu faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Avrupa ve ABD, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne kucak açtı. Ancak PKK, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, yasa dışı vergi toplama ve organize haraç kampanyaları ile ABD ve Avrupa ülkelerini vururken kanlı eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için uyuşturucu ticaretinin yanında yetiştiricilik yaptığı, ABD Bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler, NATO, İNTERPOL ve EUROPOL tarafından hazırlanan raporlarda gözler önüne serildi.