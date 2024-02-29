ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!

1981'de David Dale Jensen ile yaşadığı olaydan sonra çok kez hâkim karşısına çıkarılan Creech, alınan idam hükümlerine uzun yıllar itiraz etti. Davanın o tarihten bu yana uzamasıyla maktul birçok kez kararını değiştirse de her defasında başka gerekçeler sunarak idam kararına itiraz etti.