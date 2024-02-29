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ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
13:39
ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!
ABD'de idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazında şok bir olay yaşandı. 5 kişinin katili 1974'te hapis cezasına çarptırılan Creech, uzun yıllardır hapishanede düzeni bozduğu ve kavgalara karıştığı için cezası ağırlaştırılmış müebbetten idam cezasına çarptırıldı. İnfazı için götürüldüğü kurumda ağızları açıkta bırakan bir olay yaşandı. İşte olayın detayları