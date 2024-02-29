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Haberler Yaşam ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:39

ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!

ABD'de idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazında şok bir olay yaşandı. 5 kişinin katili 1974'te hapis cezasına çarptırılan Creech, uzun yıllardır hapishanede düzeni bozduğu ve kavgalara karıştığı için cezası ağırlaştırılmış müebbetten idam cezasına çarptırıldı. İnfazı için götürüldüğü kurumda ağızları açıkta bırakan bir olay yaşandı. İşte olayın detayları

ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!

73 yaşındaki Creech, 1974 yılında üç eyalette beş cinayetten hüküm giyerek hapis cezasına çarptırıldı. Creech, çeşitli eyaletlerde toplam 42 cinayeti şahsen itiraf etti. Bu cezaların yanında ayrıca birçok cinayetin de şüphelisi olan maktulün 1981 yılında bir mahkûm arkadaşıyla yaşadıkları hayatını değiştirdi.

ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!

MÜEBBET CEZASI İDAMA ÇEVRİLDİ!

1981'de bir mahkûm arkadaşı olan 22 yaşındaki David Dale Jensen ile yaşadığı tartışmada genç çocuğu öldürülesiye dövmesiyle, ömür boyu hapsi idam cezasına çarptırıldı. 2024 itibariyle Creech, eyaletteki en uzun süre idam cezasına çarptırılan mahkumdur.

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ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!

1981'de David Dale Jensen ile yaşadığı olaydan sonra çok kez hâkim karşısına çıkarılan Creech, alınan idam hükümlerine uzun yıllar itiraz etti. Davanın o tarihten bu yana uzamasıyla maktul birçok kez kararını değiştirse de her defasında başka gerekçeler sunarak idam kararına itiraz etti.

ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!

12 Ekim 2023'te Yargıç Jason D. Scott, Creech'in ölüm fermanını imzalayarak infaz tarihini 8 Kasım 2023 olarak belirledi. Creech'in hafifletme duruşması talebi, Creech'i Idaho'nun hukuk tarihinde af duruşması verilen üçüncü idam mahkûmu yaptı. Nihai karar Vali tarafından verildi ve 28 Şubat 2024'te gerçekleşmesi planlandı.

ABD’de 8. kez damar yolu bulunamayan katilin idamı için verilen karar ağızları açık bıraktı: İnfazda şok hüküm!

DAMAR YOLUNU BİR TÜRLÜ BULAMADILAR!

Creech, sabah 10'da bir sedyeyle idam edilmek üzere Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infaz odasına götürüldü.

Creech'in dün Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infazı, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için sekiz kez damar yolu bulmayı denemesine rağmen ulaşılamayınca iptal edildi.

Ceza İnfaz Kurumu Direktörü Josh Tewalt, tıbbi ekibin bazı denemelerde damara ulaşamadığını, bazılarında ise ulaşabilseler de damar kalitesi konusunda endişelendiklerini ifade etti.

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