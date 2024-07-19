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ABD'de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu
Giriş Tarihi: 19.07.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
23:02
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi. Timur Cihantimur'un yüzüne yumruk darbeleri aldığı, kafasına vurulduğu, dudağının patladığı ve dişlerinin kırıldığı öğrenildi.