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Giriş Tarihi: 19.07.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 23:02

ABD'de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi. Timur Cihantimur'un yüzüne yumruk darbeleri aldığı, kafasına vurulduğu, dudağının patladığı ve dişlerinin kırıldığı öğrenildi.

İHA
ABD’de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu

TİMUR CİHANTİMUR DARP EDİLDİ!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi.

ABD’de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur saldırıya uğradı. Mahkeme dosyasına Cihantimur'un avukatı tarafından sunulan "Acil Tahliye Talebi" dilekçesinde saldırının detaylarına yer verildi.

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ABD’de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu

Avukat Victoria Kelleher dilekçede, Cihantimur'un 3 çocuk tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini, yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını belirtti.

ABD’de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu

Dilekçede saldırının gerekçesine ilişkin de açıklama yapan Avukat, Cihantimur'un telefon kuyruğunda beklerken sebepsiz yere saldırıya uğradığını ifade etti.

ABD’de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu

Avukat Kelleher, telefon sırası Cihantimur'a geldiğinde diğer mahkumlardan birinin telefonu kendisinin kullanacağını belirtmesi üzerine saldırının gerçekleştiğini mahkeme dilekçesine ekledi.

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