ABD’de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur darp edildi! Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu

TİMUR CİHANTİMUR DARP EDİLDİ!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi.