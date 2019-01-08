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Abdest almaya gidince ölümden döndüler

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.01.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 17:54
Abdest almaya gidince ölümden döndüler

Mahallesi Çıksalın sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5984 plakalı kamyoneti kullanan Ercan Yalçınkaya, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti.

Abdest almaya gidince ölümden döndüler

Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet kaldırıma çıkıp önce bir evin bahçe duvarına çarptı.

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Abdest almaya gidince ölümden döndüler

Sürücünün direksiyonu kırması sonucu karşı istikamete yönelen kamyonet daha sonra da karşı tarafta bulunan başka bir evin oturma odasının penceresine çarptı.

Abdest almaya gidince ölümden döndüler

Kazadan hemen önce kamyonetin girdiği odada Kuran-ı Kerim okuyan 80 yaşındaki Hamide Çakmak abdest almak için başka odaya gitmesi hayatını kurtardı.

Abdest almaya gidince ölümden döndüler

sonrası büyük şok yaşayan Hamide Çakmak göz yaşlarına hakim olamadı.

Abdest almaya gidince ölümden döndüler

Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyoneti kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Abdest almaya gidince ölümden döndüler

Kazanın yaşandığı odada bulunan 83 yaşındaki Veli Çakmak o anları anlarda büyük korku yaşadığını belirtti.

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