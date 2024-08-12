Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
09:02
ABD’nin konuştuğu Türk! Elektrik mühendisi Gökhan Gün Pentagon’daki gizli belgeleri kaçırırken yakalandı!
Türk ve ABD vatandaşı elektrik mühendisi Gökhan Gün, 2023'te Pentagon'da işe başladı. O zamandan bu yana tam 3 bin 400 sayfalık gizli belge bastırdı. Bunların 82'sinin üzerinde ise 'çok gizli' yazısı vardı! Balık tutmaya gidiyorum dediği Meksika uçağında yakalanan Gün, ajanlık suçundan tutuklandı. Bugüne kadar Türkiye dahil 15 ülkeye seyahat ettiği belirlenen Türk mühendis, ABD basınının ilk sırasında yer aldı.