ABD’nin konuştuğu Türk! Elektrik mühendisi Gökhan Gün Pentagon’daki gizli belgeleri kaçırırken yakalandı!

TOMARLAR HALİNDE GİZLİ BELGE ÇIKTI

ABD basınında yer alan bilgilere göre Gökhan Gün, ABD ulusal savunma sırlarını yasa dışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlandı. New York Times ve Washintgton Post ise Gün'ün evinde tomarlar halinde belgeye ulaşıldığına dair haber yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken müfettişler, 2021 yılında Amerikan vatandaşı olan Gün'ün neden bu kadar çok belge biriktirdiğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili bilgi veren bir emniyet yetkilisine göre, Gün bu belgeleri plastik alışveriş poşetlerine sarılmış tomarlar halinde ofisinden dışarıya çıkardı.