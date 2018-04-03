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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

Giriş Tarihi: 03.04.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 23:07
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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

Chicago Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi görür.

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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

1905 yılında New York'ta Ellis adasını ziyaret eder ve orada yaşayan binlerce göçmenin yaşamını fotoğraflar.

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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

Lewis Hine'nin Ellis adasında çektiği işçi fotoğrafları, işçi sınıfının, çalışan çocukların ve o dönemde yaşanan insani dramın tanıkları olur.

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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

Kısa bir süre sonra Hine, ler Ulusal Komitesi fotoğrafçısı olur ve 'deki çocuk işçilerin durumunu, çalışma koşullarını incelemekle görevlendirilir.

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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

İşçilere duyduğu saygı ve onların içinde bulunduğu kötü koşulları değiştirme isteği, Hine'ın içini kinle doldurur ve kendini bu insanların yaşamlarına karşı sorumlu hisseder.

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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

Hine'nin, çalışma koşullarını, yoksul mahalleleri konu edinen fotoğrafları, bu insanların daha iyi bir yaşam kurmalarına yardım amacıyla birçok dergide ve raporda kullanılır

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'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar
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