ABD'nin utanç kaynağı olan fotoğraflar

Chicago Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi görür. 1905 yılında New York'ta Ellis adasını ziyaret eder ve orada yaşayan binlerce göçmenin yaşamını fotoğraflar. Lewis Hine'nin Ellis adasında çektiği işçi fotoğrafları, işçi sınıfının, çalışan çocukların ve o dönemde yaşanan insani dramın tanıkları olur. Kısa bir süre sonra Hine, Çocuk İşçiler Ulusal Komitesi fotoğrafçısı olur ve ABD'deki çocuk işçilerin durumunu, çalışma koşullarını incelemekle görevlendirilir. İşçilere duyduğu saygı ve onların içinde bulunduğu kötü koşulları değiştirme isteği, Hine'ın içini kinle doldurur ve kendini bu insanların yaşamlarına karşı sorumlu hisseder. Hine'nin, çalışma koşullarını, yoksul mahalleleri konu edinen fotoğrafları, bu insanların daha iyi bir yaşam kurmalarına yardım amacıyla birçok dergide ve raporda kullanılır