Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Abisi anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Emircan ilk kez konuştu: Şizofren dediler ama…
Giriş Tarihi: 17.12.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 15:37

Abisi anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Emircan ilk kez konuştu: Şizofren dediler ama…

İzmir'de anne ve babası Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi ağabeyi Mahmut Can Kalkan (23) tarafından öldürülen Emircan Kalkan, SABAH'a konuştu. Olaydan sonra küçük kardeşi ile birlikte İzmir'i terk ederek memleketi Yozgat'a yerleşen Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Emircan Kalkan (18), "Cezaevinden beni telefonla arayıp ağlıyor. Pişmanlık ifadeleri kullanıyor. 'Keşke yapmasaydım' diyor. Sebebini sorduğumda söylemiyor. İnsanın ölmesi için soluğunun kesilmesine gerek yok. Biz şu an yaşayan ölüleriz. Benim abim artık yok" dedi. Genç adam, abisinin şizofren olmadığını, bu durumun raporlarla kanıtlandığını da söyledi. İşte Emircan Kalkan'ın yürekleri yakan sözleri...

Ceyhan TORLAK
Abisi anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Emircan ilk kez konuştu: Şizofren dediler ama…

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle 14 Mayıs 2019'da anne, baba ve kardeşlerine şerbet hazırlamış, bu şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) hayatını kaybetmişti. Ağabeylerinin hazırladığı şerbetten içmek istemeyen ve bu sırada üzerlerine dökülen 18 yaşındaki Emircan ile 6 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan ise yaralanmıştı.

Abisi anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Emircan ilk kez konuştu: Şizofren dediler ama…

Önce şizofreni teşhisi konulan sanık Mahmut Can Kalkan'ın daha sonra akıl sağlığının tam olduğu ortaya çıkmıştı. Yargılama sonunda Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Abisi anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Emircan ilk kez konuştu: Şizofren dediler ama…

Mahkeme heyeti, cezaları iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi. Kalkan ailesinin avukatı, karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti.

Abisi anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Emircan ilk kez konuştu: Şizofren dediler ama…

Ceza dairesinde yeniden yapılan yargılamada, sanığın anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürüp, kardeşine de zorla içirmeye çalışıp yaralanmasına sebep olduğu sonucuna varıldı.

Abisi anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Emircan ilk kez konuştu: Şizofren dediler ama…

Yargılama sonucunda heyet, yerel mahkemede uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmetti ve sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verdi. Mahmut Can Kalkan, bölge adliye mahkemesi kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, Kalkan'a verilen cezayı onadı. Mahmut Can Kalkan, Aliağa Şakran F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalıyor.

SON DAKİKA