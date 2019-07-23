Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...
Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...
Doğanın en gerçek ve acımasız yüzünü bu fotoğraflar çıplak bir şekilde ortaya koyuyor. Afrika'da çekilen bu görüntüler hayatta kalma güdüsünün ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Anne zürafa daha yeni doğum yapmıştı. Gözleri ileride bir aslan sürüsünün onlara doğru saldırıya geçtiğini fark etti. O an bir akrar vermesi gerekiyordu ve o hayatta kalmayı seçti. O anlar anbean görüntülenirken izleyenler doğanın bu acımasız tarafına da bir kez daha tanıklık etti.
Giriş Tarihi: 23.07.2019
07:48
Güncelleme Tarihi: 23.07.2019
08:14