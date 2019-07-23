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  • Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Doğanın en gerçek ve acımasız yüzünü bu fotoğraflar çıplak bir şekilde ortaya koyuyor. 'da çekilen bu görüntüler hayatta kalma güdüsünün ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Anne zürafa daha yeni doğum yapmıştı. Gözleri ileride bir aslan sürüsünün onlara doğru saldırıya geçtiğini fark etti. O an bir akrar vermesi gerekiyordu ve o hayatta kalmayı seçti. O anlar anbean görüntülenirken izleyenler doğanın bu acımasız tarafına da bir kez daha tanıklık etti.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 08:14
Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Görüntüler yine 'dan

Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Her şey tam anlamıyla bir anda gerçekleşti.

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Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Daha yeni anne olan zürafa aslanları fark ediyor.

Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Tamamen korunmasız şekilde yakalanan zürafa ve yeni doğan yavrusu için bir tercih yapılmalı.

Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Anne zürafa hayatta kalmayı seçiyor.

Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Ve üzerlerine gelen aslan sürüsünden kaçıyor.

Acı ama gerçek! Aslanları gören zürafa yavrusunu...

Yavru zebranın hiçbir şansı yok.

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