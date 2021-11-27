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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika kararı! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 00:10 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 00:11

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika kararı! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri binlerce mahkum ve mahkum yakınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıldan bu yana peyderpey uzatılan izinlerin 30 Kasım itibarıyla yeniden uzatıldığını duyurdu. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelen konuyla ilgili yeni kararlar verilmişti. Buna göre; Adalet Bakanlığı CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika kararı! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili geçtiğimiz gün Adalet Bakanlığı son dakika açıklamasında bulunmuştu. Kasım ayının sonuna gelinmesiyle binlerce kişinin gündemine gelen "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?" soruları bu açıklamayla yanıt bulmuş oldu. TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelen ve koronavirüs salgını nedeniyle peyderpey uzatılan izinlerin 6 ay süreyle uzatıldığı bildirildi. Peki, CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek? İşte konuya dair tüm detaylar...

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika kararı! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika kararı! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika kararı! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

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