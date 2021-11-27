Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika kararı! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri binlerce mahkum ve mahkum yakınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıldan bu yana peyderpey uzatılan izinlerin 30 Kasım itibarıyla yeniden uzatıldığını duyurdu. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelen konuyla ilgili yeni kararlar verilmişti. Buna göre; Adalet Bakanlığı CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...