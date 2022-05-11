Pandemi süresince uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden cezaevi izinleri hakkında açıklama geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle gündeme gelen ve birçok kez uzatılan izin süreci, iznin bitiş tarihi dolayısıyla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek sorularıyla gündeme geliyor. Mahkumlar için Adalet Bakanlığı izin takvimi güncellendi. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne? İşte süreçteki son durum