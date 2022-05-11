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Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:10

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, bitti mi? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne?

Pandemi süresince uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden cezaevi izinleri hakkında açıklama geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle gündeme gelen ve birçok kez uzatılan izin süreci, iznin bitiş tarihi dolayısıyla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek sorularıyla gündeme geliyor. Mahkumlar için Adalet Bakanlığı izin takvimi güncellendi. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne? İşte süreçteki son durum

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, bitti mi? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek, cezaevi izinleri son durum ne sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sürecinde Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 2 ay süreyle açık cezaevi izin süresi uzatılmıştı. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne? İşte yanıtı…

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, bitti mi? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, bitti mi? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, bitti mi? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne?
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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, bitti mi? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri son durum ne?
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