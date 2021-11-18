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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:56

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne?

Kasım ayında sona erecek olan Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Mahkum ve mahkum yakınları koronavirüs salgını sürecinde 9 kez uzatılan izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken gözünü Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. Hal böyleyken "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Söz konusu tarihin yakınlaşması dolayısıyla araştırmalar da hız kazandı. Peki, CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte detaylar...

Açık cezaevi izinleri son durum ne, uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı?

Yaklaşık 60 bin mahkum açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Yaklaşan tarihle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere izinlerin koronavirüs salgını sebebiyle tam 9 kez uzatılmıştı. Hal böyleyken "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri yeni bir karar alınmazsa 30 Kasım'da sona eriyor.

Açık cezaevi izinleri son durum ne, uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

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Açık cezaevi izinleri son durum ne, uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

Açık cezaevi izinleri son durum ne, uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı?

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

Açık cezaevi izinleri son durum ne, uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı?

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2021 NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık cezaevleri izinleri 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

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