Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, koronavirüs izni uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne?

Kasım ayında sona erecek olan Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Mahkum ve mahkum yakınları koronavirüs salgını sürecinde 9 kez uzatılan izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken gözünü Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. Hal böyleyken "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Söz konusu tarihin yakınlaşması dolayısıyla araştırmalar da hız kazandı. Peki, CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte detaylar...