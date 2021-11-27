Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi koronavirüs izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili alınan son dakika kararı 60 bini aşkın mahkum ve mahkum yakınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde peyderpey uzatılan izinler geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda gündeme taşınmış ve yeniden uzatıldığı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından "Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Aksi bir karar verilmeseydi mahkumların koronavirüs izinlerinini 30 Kasım tarihinde sona ereceği biliniyordu. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...