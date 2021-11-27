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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi koronavirüs izinleri uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 16:24

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi koronavirüs izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili alınan son dakika kararı 60 bini aşkın mahkum ve mahkum yakınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde peyderpey uzatılan izinler geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda gündeme taşınmış ve yeniden uzatıldığı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından "Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Aksi bir karar verilmeseydi mahkumların koronavirüs izinlerinini 30 Kasım tarihinde sona ereceği biliniyordu. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi koronavirüs izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tam 9 kez uzatılan mahkum izinlerinin 30 Kasım tarihinde biteceği bilinirken bakanlık yeni kararı duyurdu. Hal böyle olunca konuyla ilgili olarak "Adalet Bakanlığı 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son durum nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde yeni karara varıldı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi koronavirüs izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi koronavirüs izinleri uzatıldı mı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi koronavirüs izinleri uzatıldı mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

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