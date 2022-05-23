Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:46

Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

Gözler bugünkü Açık cezaevi izinleri süresine çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana uzatılan izinlerin son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olması beklenen konuyla ilgili olarak "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevlerindeki izinlerle ilgili "Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak." Şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte konuya dair son dakika açıklamalarınıın detayları...