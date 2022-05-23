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Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:46

Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

Gözler bugünkü Açık cezaevi izinleri süresine çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana uzatılan izinlerin son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olması beklenen konuyla ilgili olarak "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevlerindeki izinlerle ilgili "Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak." Şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte konuya dair son dakika açıklamalarınıın detayları...

Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

80 bin mahkumun ve mahkum ailelerinin merakla beklediği açık cezaevi izinleri süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu bugünkü kabinenin ardından netleşecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan hükümlüler şimdilerde "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı için gözünü Kabine sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İzinlerin son olarak 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı biliniyordu. İşte Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmelerinin detayları...

Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

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Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 31 MAYIS'TA BİTECEK Mİ?

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

Açık cezaevi izinleri 2022 son dakika gelişmeleri: CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?

DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

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