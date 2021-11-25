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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, 6 aya kadar uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 08:25

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, 6 aya kadar uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Milyonlarca mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıldan itibaren 2 aylık periyotlarla düzenli olarak cezaevi izinleri uzatılmıştı. Son olarak Ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihdas edildiği yargı paketi ile izin süresi 2022'ye kadar uzatılabileceği duyuruldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce gelen açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne? İşte süreçte son durum

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, 6 aya kadar uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika haberleri an be an merak ediliyor. Salgın sebebiyle mahkumların cezaevi izin süreleri uzatılmıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Kasım'da sona ermesi beklenen cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yaklaşan süre dolasıyla konuya dair bilgiler araştırılıyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, 6 aya kadar uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, 6 aya kadar uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

AÇIK CEZAEVLERİNE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

İzinde olan hükümlülere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce cezalarının geri kalanını çekmeleri gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SON DURUM NE?

Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki Izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, 6 aya kadar uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

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