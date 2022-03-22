Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 21:28

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Türkiye'de binlerce mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri son gelişmeler merak ediliyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı. Süre yaklaşırken milyonlarca mahkum izin sürelerinin ne zaman biteceğini sorgularken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne gözler çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin son durum açıklaması henüz yok. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek, son durum ne?