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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 21:28

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Türkiye'de binlerce mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri son gelişmeler merak ediliyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı. Süre yaklaşırken milyonlarca mahkum izin sürelerinin ne zaman biteceğini sorgularken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne gözler çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin son durum açıklaması henüz yok. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 2 aylık uzatılmıştı. Türkiye'deki binlerce mahkumu yakından ilgilendiren konuya ilişkin güncel bilgi Adalet Bakanlığı'ndan gelecek. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mart'ta bitecek. Yeni gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, SON DURUM NE?

Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 2 aylık uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz açıklama gelmedi. 31 Mart tarihinde bitmesi beklenen açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni karar gelince haberimizde yer alacaktır.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son yazılı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "21/01/2021 tarih ve 13588366- 149-57 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi" doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5.

Maddesi uyarınca 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerin yer verildi.

31 Mart tarihinde bitmesi beklenen açık cezaevi izinleri hakkında henüz bir yazı yayımlanmadı.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?
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