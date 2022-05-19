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Giriş Tarihi: 19.05.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 15:37

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu mahkumlar ve yakınları tarafından sorulmaktadır. Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle 2020 yılında bazı mahkumlar izne çıkarıldı. Mart ayında biten izinler tekrardan uzatıldı. Şimdi tekrardan bitiyor ve izinlerin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Bitiş tarihiyse Adalet Bakanlığı tarafınca belirlendi. Böylece açıkcezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022 sorusunun cevabı belli oldu. CTE ile 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?

CTE ile açık cezaevi izinleri hakkında aratma devam ediyor. Buna göre açık cezaevinde kalıp Koronavirüs tedbirleri gereğince izne çıkarılan mahkumların ne zaman geri hapishaneye döneceği belirlendi. Adalet Bakanlığı, izinleri tekrardan uzatıp uzatmayacağını yaptığı açıklama ile birlikte net bir şekilde anlattı. İşte detaylar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin 31 Mayıs'ta sona ereceğini, böylece hükümlülerin 31 Mayıs sonrası cezaevine geri girecekleri belirtildi.

Böylece açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.

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