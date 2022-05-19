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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 15:33
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
15:37
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu mahkumlar ve yakınları tarafından sorulmaktadır. Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle 2020 yılında bazı mahkumlar izne çıkarıldı. Mart ayında biten izinler tekrardan uzatıldı. Şimdi tekrardan bitiyor ve izinlerin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Bitiş tarihiyse Adalet Bakanlığı tarafınca belirlendi. Böylece açıkcezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022 sorusunun cevabı belli oldu. CTE ile 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?