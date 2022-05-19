AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2022? Son dakika açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE izin hangi gün bitiyor?

CTE ile açık cezaevi izinleri hakkında aratma devam ediyor. Buna göre açık cezaevinde kalıp Koronavirüs tedbirleri gereğince izne çıkarılan mahkumların ne zaman geri hapishaneye döneceği belirlendi. Adalet Bakanlığı, izinleri tekrardan uzatıp uzatmayacağını yaptığı açıklama ile birlikte net bir şekilde anlattı. İşte detaylar...