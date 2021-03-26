Açık Lise AÖL online sınav giriş ekranı 26 Mart 2021: MEB ile AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 25 Mart itibarı ile başladı. AÖL 2. dönem sınavları da ilk sınavlar gibi online (internetten) yapılıyor. Bu noktada, AÖL online sınav giriş ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylar, AÖK bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınava katılım gösterebilmek için AÖL sınav giriş ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor. Bununla beraber, AÖL online sınavları nasıl oluyor, ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, merak edilen konulara yaıt verildi. İşte, 26 Mart Açık Lise 2. dönem AÖL online sınav giriş ekranı