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Haberler Yaşam Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 01.10.2022 00:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 00:43

Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Açık Lise AÖL sınav tarihleri, binlerce açık lise öğrencisinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 sınav takvimini yayınladı. Takvimle birlikte Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Bu noktada lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, ''Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi? İşte, MEB takvimi ile 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri

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Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

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