Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Açık Lise AÖL sınav tarihleri, binlerce açık lise öğrencisinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 sınav takvimini yayınladı. Takvimle birlikte Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Bu noktada lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, ''Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi? İşte, MEB takvimi ile 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri…