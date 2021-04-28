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Haberler Yaşam Açık Lise AÖL sınavları (3.dönem) ne zaman yapılacak ve online mı olacak? MEB'ten AÖL sınavları hakkında açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 19:07

Açık Lise (3.dönem) ne zaman yapılacak ve online mı olacak? MEB'ten AÖL sınavları hakkında açıklama geldi!

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin yakından takip ettiği merak ediliyor. Açık Lise 3.dönem sınavları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 2021 MEB sınav takvimine göre ise " ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt buldu. Bu kapsamda; Açık Lise AÖL sınavları ne zaman başlıyor ve online mı yapılacak? MEB ile AÖL 3.dönem sınav takvimi!

Açık Lise AÖL sınavları 3.dönem ne zaman yapılacak ve online mı olacak? MEB'ten AÖL sınavları hakkında açıklama geldi!

Açık Lise işlemleri hakkında sorgulamalar sürerken ne zaman sorusunun yanıtı da gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 sınav takvimine göre; belli oldu. Bu bakımdan; Açık Lise AÖL sınavları ne zaman başlıyor ve online mı yapılacak? MEB ile AÖL 3.dönem sınav takvimi belli oldu!

Açık Lise AÖL sınavları 3.dönem ne zaman yapılacak ve online mı olacak? MEB'ten AÖL sınavları hakkında açıklama geldi!

MEB'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.

Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

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Açık Lise AÖL sınavları 3.dönem ne zaman yapılacak ve online mı olacak? MEB'ten AÖL sınavları hakkında açıklama geldi!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

Açık Lise AÖL sınavları 3.dönem ne zaman yapılacak ve online mı olacak? MEB'ten AÖL sınavları hakkında açıklama geldi!

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)

Açık Lise AÖL sınavları 3.dönem ne zaman yapılacak ve online mı olacak? MEB'ten AÖL sınavları hakkında açıklama geldi!
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