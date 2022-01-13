Açık lise sınavı ne zaman, online mı? AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? 2. dönem AÖL sınavları nasıl olacak?

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.
NOT:
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.
İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.
7) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;
-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,
-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,
-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,
-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,
-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,
-Islah evinde kalanlar,
-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,
-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;
2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.
Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.
2021-2 Dönemi kayıt yeniletmek için e-posta, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini takip etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ücret muafiyeti olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.