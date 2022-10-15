AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi

Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı. Araç sahibi olmanın hayali kuran kişiler, 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifre ile kampanyaya katılım sağlamıştı. Magnum Maserati çekilişi, 12 Ekim'de noter huzurunda gerçekleşti ve resmi hesaplardan canlı olarak yayınlandı. Bu noktada başvuru yapan adaylar, Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model lüks otomobili kazanıp kazanamadıklarını öğrenmek için 2022 Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı şeklinde araştırmalarına başladı. Peki, Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları asil ve yedek kazanan listesi…