AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başvuruları 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında alınan Magnum çekilişi, 12 Ekim'de noter huzurunda gerçekleştirildi. Yapılan çekiliş sonucu Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model otomobil sahibini buldu. Kura sonuçları, bugün Hürriyet Gazetesi'nde isim listesi ile yayınlanırken Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları asil ve yedek talihli isimleri listesi…