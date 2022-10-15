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Haberler Yaşam AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi
Giriş Tarihi: 15.10.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 15:36

AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başvuruları 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında alınan Magnum çekilişi, 12 Ekim'de noter huzurunda gerçekleştirildi. Yapılan çekiliş sonucu Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model otomobil sahibini buldu. Kura sonuçları, bugün Hürriyet Gazetesi'nde isim listesi ile yayınlanırken Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları asil ve yedek talihli isimleri listesi…

AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi

Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı. Araç sahibi olmanın hayali kuran kişiler, 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifre ile kampanyaya katılım sağlamıştı. Magnum Maserati çekilişi, 12 Ekim'de noter huzurunda gerçekleşti ve resmi hesaplardan canlı olarak yayınlandı. Bu noktada başvuru yapan adaylar, Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model lüks otomobili kazanıp kazanamadıklarını öğrenmek için 2022 Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı şeklinde araştırmalarına başladı. Peki, Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları asil ve yedek kazanan listesi…

AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi

SON DAKİKA: MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Magnum çekilişi, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'de U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Çekiliş sonrası Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobilin yeni sahibi belli oldu.

Çekiliş sonucuna göre asil talihli, 09264984 numaralı Burak Fidan oldu.

Yedek talihli ise 11045571 numaralı Selahattin Acar oldu.

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AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi

MAGNUM KAZANANLAR LİSTESİ YAYINLANDI MI?

Kazanan talihliler, 15 Ekim 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacağı belirtildi.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi

BAZI ŞİFRELER KAMPANYAYA 2 KATILIM HAKKI ELDE ETTİ

Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;

Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı oldu.

AÇIKLANDI! Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi
SON DAKİKA