Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve sınav tarihleri 2021:AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci için AÖF sınav tarihleri Açıköğretim Fakültesi tarafından duyuruldu. Güz dönemi sınavlarını çevrimiçi online olarak tamamlayan öğrenciler bahar dönemi sınavlarının nasıl olacağını merak ediyor. Son olarak kurum tarafından gelecek açıklamada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının online yapılacağı duyuruldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olmak isteyen öğrenciler AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak, sınav tarihleri belli oldu mu gibi pek çok soruya yanıt arıyordu. İlgili kurumdan gelen duyuruda AÖF sınav tarihleri de netlik kazandı. İşte AÖF sınav takvimi 2021