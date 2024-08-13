Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:28
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?
Türkiye'de sınavsız olarak ikinci üniversite okuma imkanı sunan birçok program mevcuttur. Sınavsız ikinci üniversite sistemiyle daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans/ lisans diploması almış ya da halihazırda bu programlarda mevcut kaydı olan, yeni bir alanda eğitim alarak ikinci bir diploma almalarına olanak sağlanmaktadır. Kayıtların ne zaman başlayacağı ise öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 yılı akademik takvimi yayımlandı. Akademik takvimin kesinleşmesiyle konuyla ilgili detaylar haberde…