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Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:28

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?

Türkiye'de sınavsız olarak ikinci üniversite okuma imkanı sunan birçok program mevcuttur. Sınavsız ikinci üniversite sistemiyle daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans/ lisans diploması almış ya da halihazırda bu programlarda mevcut kaydı olan, yeni bir alanda eğitim alarak ikinci bir diploma almalarına olanak sağlanmaktadır. Kayıtların ne zaman başlayacağı ise öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 yılı akademik takvimi yayımlandı. Akademik takvimin kesinleşmesiyle konuyla ilgili detaylar haberde…

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?

Türkiye'de açıköğretim fakültesi 4 üniversitede bulunmaktadır. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi, 2010 yılında ise Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde kurulan Açıköğretim fakülteleri açıköğretimin Türkiye'de gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır. Açıköğretim fakülteleri Türkiye'de sınavsız olarak ikinci üniversite okuma imkânı sağlamaktadır. Kayıtlar ne zaman başlayacak? Başvurular nereden yapılabilir? AÖF- ATA AÖF- AUZEF akademik takvimleri hakkında detaylar...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?
AUZEF 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için sınavsız ikinci üniversite başvuruları 27 Temmuz'da başladı. Başvurular, 27 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte başvuru yapacak adaylar, resmi adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AUZEF KAYIT BAŞVURU EKRANI

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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
2024 yılı için sınavsız öğrenci kayıt günü 19 Ağustos 2024 Pazartesi olarak belirlendi. 18 Ekim 2024 Cuma günü ise başvurunun son günüdür. Bu tarihte sınavsız olarak üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar online olarak resmi internet adresinden başvurularını yapabilir.

AÖF KAYIT BAŞVURU EKRANI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) için yeni dönem kayıt döneminde henüz resmi olarak açıklanmadı. ATA AÖF için ön kayıt geçen dönem 28 Ağustos 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasındaydı. Yeni dönem için de benzer bir takvimin takip edilmesi beklenmektedir.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?
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