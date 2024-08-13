AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ KAYITLARI: AÖF - ATA AÖF - AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? Akademik takvim açıklandı mı?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) için yeni dönem kayıt döneminde henüz resmi olarak açıklanmadı. ATA AÖF için ön kayıt geçen dönem 28 Ağustos 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasındaydı. Yeni dönem için de benzer bir takvimin takip edilmesi beklenmektedir.