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Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:27

ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

Survivor 29 Nisan Pazartesi akşamınki bölümde herkesi şaşırtan bir acil durum konsey yaşandı. Yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın ailesinin kendilerine ağır tehditler içeren sözler kullanıdğını açıkladı. Survivor All Star'da Hikmet ve Batuhan arasında yaşanan gerginlik sonrası Batuhan'ın ailesi suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Yarışmacının ailesi oğullarının yarışmaya devam etmemesi gerektiğini belirtirken konseyde sinirler gerildi. Peki, Batuhan Karacakaya Survivor'a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

Survivor'da Hikmet ile Batuhan arasında gerilim tırmandı. Hikmet'in "Volkan olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" sözleri sonrası ceza verilmemesi tepki çekti. Acun Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ailenin sert ifadeleri sonrası Ilıcalı, "Bunu artık kabul etmiyorum" dedi. Acil durum konseyinin ardından Batuhan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki,Batuhan Karacakaya Survivor'a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

VOLKAN'IN DİRSEĞİ OLMASAYDI VURACAKTIM
Geçtiğimiz hafta yarışma sırasında Hikmet'in Batuhan'a kum fırlatmasıyla başlayan tartışma, konseyde daha da alevlendi. Hikmet, konseyde yaptığı açıklamada, "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki toplarken, Hikmet herhangi bir ceza almadı; Acun Ilıcalı tarafından uyarıldı.

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ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

ACUN ILICALI'DAN SERT TEPKİ!

Acun Ilıcalı'nın konseyde söylediği sözler tüm yarışmacıları şaşkına uğrattı. Ilıcalı, "Kırmızı takımı tebrik ediyoruz, gerçekten muhteşem bir performans. Mavi takımı tamamen düelloya yollamayı başardılar. Müthiş bir başarı. Normalde eşleşmelerin olup düellonun olması gerekiyor ancak bir gelişme oldu. Survivor açısından önemli bir gelişme. Şu anda düellolara geçemeyeceğiz. Bunun sebebi de bir yarışmacımızla alakalı. Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan. " dedi.

ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

BATUHAN'IN AİLESİNDEN MESAJ!

Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinin kendilerini ağır tehdit ettiğini dile getirdi. Ilıcalı, 'Artık bunu kabul etmiyorum.' dedi. Batuhan'ın ailesiyle görüştürüleceği ve ona göre yarışmadan gidip gitmeyeceğine karar verileceği söylendi.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın anne ve babasının yazdıklarının ve söylediklerinin 15 yıldır ilk kez başına geldiğini, olanlar için kendisini suçladıklarını ve tehdit ettiklerini dile getirdi.

ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

BATUHAN KARACAKAYA SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Acun Ilıcalı, 'Artık bunu kabul etmiyorum.' dedi.Batuhan'ın ailesiyle görüştürüleceği ve ona göre yarışmadan gidip gitmeyeceğine karar verileceği söylendi.