ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?

ACUN ILICALI'DAN SERT TEPKİ!

Acun Ilıcalı'nın konseyde söylediği sözler tüm yarışmacıları şaşkına uğrattı. Ilıcalı, "Kırmızı takımı tebrik ediyoruz, gerçekten muhteşem bir performans. Mavi takımı tamamen düelloya yollamayı başardılar. Müthiş bir başarı. Normalde eşleşmelerin olup düellonun olması gerekiyor ancak bir gelişme oldu. Survivor açısından önemli bir gelişme. Şu anda düellolara geçemeyeceğiz. Bunun sebebi de bir yarışmacımızla alakalı. Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan. " dedi.