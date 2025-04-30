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ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
11:27
ACİL DURUM KONSEYİ! Acun Ilıcalı açıkladı: Batuhan Karacakaya Survivor’a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?
Survivor 29 Nisan Pazartesi akşamınki bölümde herkesi şaşırtan bir acil durum konsey yaşandı. Yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın ailesinin kendilerine ağır tehditler içeren sözler kullanıdğını açıkladı. Survivor All Star'da Hikmet ve Batuhan arasında yaşanan gerginlik sonrası Batuhan'ın ailesi suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Yarışmacının ailesi oğullarının yarışmaya devam etmemesi gerektiğini belirtirken konseyde sinirler gerildi. Peki, Batuhan Karacakaya Survivor'a devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?