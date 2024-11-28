Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
11:29
Otobüsün altında can veren Gizem'in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!
İzmir'de kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hemşire yardımcısı Gizem Soylu hayata gözlerini yumdu. Talihsiz genç kadının ikizi Sinem Soylu, kardeşinin öldükten sonraki ilk doğum gününü mezar başında kutladı. Gözyaşlarına boğulan ikiz kardeş "bir mezara 3 kişiyi gömdüm" dedi. İşte kahreden haberin detayları…