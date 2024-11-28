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Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:29

Otobüsün altında can veren Gizem'in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!

İzmir'de kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hemşire yardımcısı Gizem Soylu hayata gözlerini yumdu. Talihsiz genç kadının ikizi Sinem Soylu, kardeşinin öldükten sonraki ilk doğum gününü mezar başında kutladı. Gözyaşlarına boğulan ikiz kardeş "bir mezara 3 kişiyi gömdüm" dedi. İşte kahreden haberin detayları…

DHA
Otobüsün altında can veren Gizem’in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!

Feci kaza, 6 Kasım'da İzmir'de meydana geldi. Belediye otobüsü şoförü Alev Aytar, kavşaktan dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı.

Otobüsün altında can veren Gizem’in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!

Sağlık görevlileri yaralı Gizem Soylu'yu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gizem Soylu, bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Otobüsün altında can veren Gizem’in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!

"OTOBÜS HEMEN DURMADI"

Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Otobüsün altında can veren Gizem’in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!

Şoför Aytar'ın ifadesinde, "ESHOT şoförlüğü yaparım. Lambalarda durduktan sonra yeşil ışık yandığında sağıma soluma bakarak geçmeye devam ettim. Lambayı geçer geçmez dönerken, kişi önüme fırladı.

Otobüsün altında can veren Gizem’in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!

Hemen frene bastım ancak otobüs hemen durmadı. Kaza meydana geldi. Kaza anından önce telefonumla oynamadım. Telefonuma bakarken, ışıklarda bekliyordum.

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