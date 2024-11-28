Otobüsün altında can veren Gizem’in ikizi, kardeşinin doğum gününü kutladı: O görüntüler yürekleri yaktı!

Sağlık görevlileri yaralı Gizem Soylu'yu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gizem Soylu, bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.