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Haberler Yaşam Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 23:07

Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV ekranlarına döndü. Sevilen yarışmada yarışmacıya Kasım 2024'te Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırmaya göre acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? sorusu yöneltildi. 4 Mayıs 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun ardından yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı:

Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması

Kasım 2024'te Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırmaya göre acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? sorusunun yanıtı yarışma takipçilerinin gündeminde. İşte, cevap:

Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMDE SORULDU

Kasım 2024'te Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırmaya göre acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? sorusunda şıklar şöyle:

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Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması

A) a

B) e

C) I

D) u

Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması

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