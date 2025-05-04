Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMDE SORULDU

Kasım 2024'te Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırmaya göre acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? sorusunda şıklar şöyle: