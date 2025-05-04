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Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
23:07
Acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? Kasım 2024 Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırması
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV ekranlarına döndü. Sevilen yarışmada yarışmacıya Kasım 2024'te Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırmaya göre acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? sorusu yöneltildi. 4 Mayıs 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun ardından yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı: