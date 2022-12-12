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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 15:06

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyor. Yeni sezonda akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışmada yarışacak ilk isim belli oldu. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2023 kadrosunda yarışacak ilk ismi açıkladı. Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı bakın hangi ünlü şarkıcı oldu… İşte o isim…

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonu için nefesler tutuldu.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu

Geçtiğimiz günlerde Survivor 2023 sezonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni sezon sloganını ''Survivor Akıl Oyunları'' olarak duyurmuştu.

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Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu

Ilıcalı, açıklamasında "Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak.'' ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu

Yeni sezonda akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışmanın kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı gizemini korurken flaş bir gelişme yaşandı.

Bu yıl yepyeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapımcısı olduğu Survivor 2023 kadrosunda yarışacak ilk ismi açıkladı. Ilıcalı'nın paylaşımının ardından ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. İşte o isim…

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