Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı oldu

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyor. Yeni sezonda akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışmada yarışacak ilk isim belli oldu. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2023 kadrosunda yarışacak ilk ismi açıkladı. Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı bakın hangi ünlü şarkıcı oldu… İşte o isim…