TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Surivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunu sonunda hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım kazanarak dokunulmazlık sembolünün sahibi olurken, başarısız olan takım ada konseyinde potaya eleme adayı gönderdi. Yarışmanın takipçileri son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyerek Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.