Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takım içinde kritik öneme sahip olan dokunulmazlık oyununda hedef sayıya ilk ulaşan takım dokunulmazlık ve sembolün sahibi oldu. Oyunun sonuçlanmasıyla beraber ada konseyinde başarısız olan takımdan bir yarışmacı eleme adayı olarak potaya girdi. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı.