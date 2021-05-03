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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama: Survivor’da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 01:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 07:24

'dan flaş açıklama: ’da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs 2021 ?

ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Surivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunu sonunda hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım kazanarak dokunulmazlık sembolünün sahibi olurken, başarısız olan takım ada konseyinde potaya eleme adayı gönderdi. Yarışmanın takipçileri son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyerek 'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takım içinde kritik öneme sahip olan dokunulmazlık oyununda hedef sayıya ilk ulaşan takım dokunulmazlık ve sembolün sahibi oldu. Oyunun sonuçlanmasıyla beraber ada konseyinde başarısız olan takımdan bir yarışmacı eleme adayı olarak potaya girdi. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? (2 MAYIS 2021)

ile 2021 son bölümde eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle,

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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

2 Mayıs 2021 Pazar günü ekranlarında yayınlanan son bölümde önceki gün oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımları 2. dokunulmazlık oyununda ter döktü. Dün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından ada konseyi oylaması sonucunda Sergen eleme adayı olarak seçilmişti.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Bugünkü dokunulmazlık oyununda ise kıran kırana mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler takımı oldu ve yapılan ada konseyinde en fazla oyu alan isim Merve Aydın olarak eleme potasına giden yarışmacı oldu.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

ACUN ILICALI O BİLGİYİ YARIŞMACILARLA PAYLAŞTI

2 Mayıs günü ekranlarında yayınlanan 2021 son bölümde ekranlara gelen ada konseyinde, tarafından yapılan açıklamada, yarışmada bu hafta kadın yarışmacı elenmesi halinde takımların karışacağı bilgisi verildi.

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