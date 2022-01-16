TV 8 ekranlarına yeni sezonu ile 15 Ocak Cumartesi günü başlayan Survivor All Star dokunulmazlık konseyinde flaş bir gelişme yaşanıyor. Acun Ilıcalı, ilk dokunulmazlık konseyinde "Sürgün Kampı" uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Yarışmacıların detayları dinlerken epey şaşırdıkları canlı yayında izleyicinin dikkatinden kaçmazken bir yarışmacının oradan ayrılacağı ve tek başına kalacağı anlamına gelen sürgün kampı detayları da merak konusu oldu. Peki; Survivor sürgün kampı nedir, neden olur? Survivor sürgün adasına kim gidecek ve ne zaman dönecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar!