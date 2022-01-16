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Haberler Yaşam Sürgün kampına giden ilk isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı! Sürgün kampı nedir, nasıl olacak ve kim gitti, hangi takımdan?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 00:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 00:40

Sürgün kampına giden ilk isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı! Sürgün kampı nedir, nasıl olacak ve kim gitti, hangi takımdan?

TV 8 ekranlarına yeni sezonu ile 15 Ocak Cumartesi günü başlayan Survivor All Star dokunulmazlık konseyinde flaş bir gelişme yaşanıyor. Acun Ilıcalı, ilk dokunulmazlık konseyinde "Sürgün Kampı" uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Yarışmacıların detayları dinlerken epey şaşırdıkları canlı yayında izleyicinin dikkatinden kaçmazken bir yarışmacının oradan ayrılacağı ve tek başına kalacağı anlamına gelen sürgün kampı detayları da merak konusu oldu. Peki; Survivor sürgün kampı nedir, neden olur? Survivor sürgün adasına kim gidecek ve ne zaman dönecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor kararı: 2022 Survivor All Star’da yeni kurallar şoke etti! Sürgün kampı nedir? Sürgün adasına kim gidecek?

"Sürgün kampı nedir? Sürgün adasına kim gidecek?" sorularının yanıtları, Survivor All Star izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, programın ilk dokunulmazlık oyununda bir kişinin adadan ayrılacağını ve sürgün kampına gidip tek başına yaşayacağını açıkladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları şoke olurken hangi yarışmacının hangi sebeple sürgün kampında kalacağı merak ediliyor. Peki; Sürgün kampı nedir? Sürgün adasına kim gidecek? İşte 2022 Survivor All Star yeni kurallar!

Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor kararı: 2022 Survivor All Star’da yeni kurallar şoke etti! Sürgün kampı nedir? Sürgün adasına kim gidecek?

ACUN ILICALI, SÜRGÜN KAMPI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Acun Ilıcalı, ''Sürgün kampını başlatıyorum.'' dedi. Acun Ilıcalı, ''Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!'' açıklamasını belirtti.

Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampına yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek.

Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek.

Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok.

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Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor kararı: 2022 Survivor All Star’da yeni kurallar şoke etti! Sürgün kampı nedir? Sürgün adasına kim gidecek?

''Kötü yarışmacıyı yazabiliriz.''

Seda Ocak, ''Kötü yarışmacıyı yazmamız için önemli bir şey bence.'' dedi.

''Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun''

Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.

All Star'da bir kişi beş gün kalmış olacak. Sonradan adaya geri dönebilecekler.

Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor kararı: 2022 Survivor All Star’da yeni kurallar şoke etti! Sürgün kampı nedir? Sürgün adasına kim gidecek?

''Performans önemli olacak''

Yarışmacı grubunda herkes her şeyini ortaya koyarak adada kalmak ve finale gitmek istiyor. Survivor tarihinin en iddialı yarışmacılarının bu yıl yer aldığını belirten Acun Ilıcalı, ''İki şeye önem veriyoruz. Elemelerin daha ön planda ödüllerin daha arka planda olması lazım. Ödüllerin büyüklüğü mükemmel olacak. Ama dokunulmazlık oyunu sayısını üçe çıkardık. Üç dokunulmazlık oynayacaksınız. Üç dokunulmazlığın sonunda üç aday çıkacak. İkinci radikal değişikliği de şu artık performans oyunu birincilerine daha çok avantaj sağlıyoruz. Sizin bizden tek isteği olmuştu performansımız iyiyken onun avantajını yaşayalım dediniz. Bu sene o avantajı yaşayacaksınız. Performansı iyi olan yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olacak. Haftalık performansa bakacağız. Son bir haftanın performansına bakacağız. Böylece kendinizi güven altına alma şansınız olacak. Eğer çok başarılıysanız Survivor'da elenme ihtimaliniz azalacak. Aday sayısını da bütün takımı oylatarak değil sadece adayları oylatacağız. Aday sayısını artıracağız ve iddialı yarışmacılar elenmeyecek. '' cümlelerini belirtti.

Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor kararı: 2022 Survivor All Star’da yeni kurallar şoke etti! Sürgün kampı nedir? Sürgün adasına kim gidecek?

PERFORMANS BİRİNCİLERİNE AVANTAJ

Acun Ilıcalı ikinci değişikliği de şu sözlerle açıkladı: İkinci radikal değişiklik de şu artık performans birincilerine daha çok avantaj sağlıyoruz. Performansı iyi olan yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olacak. Her hafta ilk dokunulmazlık akşamındaki konseye kadar son bir haftanın performansına bakacağız. Kendinizi güven altına alma şansınız olacak. Çok başarılıysanız Survivor'da elenme ihtimaliniz azalacak.

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