ACUN ILICALI, SÜRGÜN KAMPI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Acun Ilıcalı, ''Sürgün kampını başlatıyorum.'' dedi. Acun Ilıcalı, ''Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!'' açıklamasını belirtti.



Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampına yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek.

Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek.



Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok.