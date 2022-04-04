Haberler Yaşam Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:25

Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çalışanını kaybetti. Survivor'da çalışan güvenlik görevlisi Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirdi. Genç adam tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın cenazesine katılan Ilıcalı, acılı aileye başsağlığı diledi…