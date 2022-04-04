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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:25

Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çalışanını kaybetti. Survivor'da çalışan güvenlik görevlisi Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirdi. Genç adam tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın cenazesine katılan Ilıcalı, acılı aileye başsağlığı diledi…

Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, çalışanının ölümüyle yıkıldı. Acı olay Dominik Cumhuriyeti'nde yaşandı.

Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

SURVIVOR SETİNDE ÇALIŞIYORDU

Survivor yarışmasının setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.

Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi.

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Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.

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