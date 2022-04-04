Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, çalışanının ölümüyle yıkıldı. Acı olay Dominik Cumhuriyeti'nde yaşandı. SURVIVOR SETİNDE ÇALIŞIYORDU Survivor yarışmasının setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi. Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi. Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı. Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olduğu gözlendi...