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Haberler Yaşam Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:12

Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

Survivor 2024 All Star bu yıl birbirinden sansasyonel isimle ekranlardaki yerini alacak. Acun Ilıcalı, yeni sezonda SMS'siz Survivor konsepti ile şampiyonluğun kaderini tamamen yarışmacılara bıraktı. Önceki yıllarda yarışmış pek çok ismin adaya geleceği sezonda Turabi Çamkıran gibi bir Survivor efsanesi de All Star 2024 kadrosunda yer alıyor. Öte yandan bir isim var ki, hakkında 'Bir daha Survivor'a katılmaz' deniyordu. Efsane yarışmacının da yeni sezonda ekranlarda olacağı yapımcı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.

Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Ekranların uzun solukluk yarışma programı Survivor, yeni sezonda ekranlarda bambaşka bir konseptle yer alacak. Önceki yıllardaki gibi SMS uygulamasının olmayacağı Survivor 2024'te yarışmacılar kendi kaderini kendileri belirleyecekler. Survivor All Star 2024 kadrosunda pek çok isim yapımcı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Öte yandan bir isim var ki bir daha adaya ayak basmaz deniyordu…

Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

Survivor 2024 All Star'da daha önce şampiyonluk yaşamış pek çok isim yer alacak. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Survivor'da iki defa şampiyonluk kazanmış ve ardından Amerika'da da şampiyonluk kazanmayı başarmış Turabi Çamkıran oldu.

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Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

İşte şu ana kadar açıklanan Survivor 2024 yarışmacıları;

Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

Survivor 2012'de şampiyon olan Nihat Altınkaya, 2024 All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri.

Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

Survivor 2017'de şampiyon olan ve 2022 All Star'da da yer alan Ogeday Girişken yeni sezonda bir kez daha adada olacak.

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