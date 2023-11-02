Haberler Yaşam Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:12

Acun yılın bombasını patlattı! Bir daha asla adaya gelmez deniyordu: Survivor efsanesi geri dönüyor

Survivor 2024 All Star bu yıl birbirinden sansasyonel isimle ekranlardaki yerini alacak. Acun Ilıcalı, yeni sezonda SMS'siz Survivor konsepti ile şampiyonluğun kaderini tamamen yarışmacılara bıraktı. Önceki yıllarda yarışmış pek çok ismin adaya geleceği sezonda Turabi Çamkıran gibi bir Survivor efsanesi de All Star 2024 kadrosunda yer alıyor. Öte yandan bir isim var ki, hakkında 'Bir daha Survivor'a katılmaz' deniyordu. Efsane yarışmacının da yeni sezonda ekranlarda olacağı yapımcı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.