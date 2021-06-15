Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi adada çekiliyor? İşte Ada Masalı’nın çekildiği yer

Pek çok yaz dizisi gibi Ada Masalı dizisi de turistik mekanlardan birinde çekiliyor. Fragmanlarda dikkat çeken mekanlar, Ada Masalı nerede çekiliyor, Kırlangıç Adası nerede, hangi adada çekiliyor gibi sorularla araştırılıyor. Haziran ve Poyraz'ın aşk hikayesini işleyecek olan Ada Masalı'nın çekildiği yer ve mekanlar haberimizde. ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor. KIRLANGIÇ ADASI NEREDE? Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir. ADA MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER? Ayça Ayşin Turan Alp Navruz İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Bedia Ener.