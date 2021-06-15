Pek çok yaz dizisi gibi Ada Masalı dizisi de turistik mekanlardan birinde çekiliyor. Fragmanlarda dikkat çeken mekanlar, Ada Masalı nerede çekiliyor, Kırlangıç Adası nerede, hangi adada çekiliyor gibi sorularla araştırılıyor. Haziran ve Poyraz'ın aşk hikayesini işleyecek olan Ada Masalı'nın çekildiği yer ve mekanlar haberimizde.