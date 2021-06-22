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Haberler Yaşam Ada Masalı nerede çekiliyor ve hangi adada? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı’nın çekildiği yer ve mekanlar!
Giriş Tarihi: 22.06.2021 17:49 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 17:49

ve hangi adada? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı’nın çekildiği yer ve mekanlar!

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Ada Masalı dizisi, televizyon dizilerini takip edenler tarafından mercek altına alındı. Dizideki mekanlar dikkat çekerken, fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası da merak edildi. İzleyiciler, , , Kırlangıç Adası nerede gibi sorulara yanıt aradı. İşte !

Ada Masalı nerede çekiliyor ve hangi adada? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı’nın çekildiği yer ve mekanlar!

Pek çok yaz dizisi gibi Ada Masalı dizisi de turistik mekanlardan birinde çekiliyor. Fragmanlarda dikkat çeken mekanlar, , Kırlangıç Adası nerede, hangi adada çekiliyor gibi sorularla araştırılıyor. Haziran ve Poyraz'ın aşk hikayesini işleyecek olan ve mekanlar haberimizde.

Ada Masalı nerede çekiliyor ve hangi adada? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı’nın çekildiği yer ve mekanlar!

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

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Ada Masalı nerede çekiliyor ve hangi adada? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı’nın çekildiği yer ve mekanlar!

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.

Ada Masalı nerede çekiliyor ve hangi adada? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı’nın çekildiği yer ve mekanlar!

ADA MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan

Alp Navruz

İpek Tenolcay,

Nihan Büyükağaç,

Bülent Çolak,

Cem Anıl Kenar,

Beril Pozam,

Özge Demirtel,

Rami Narin,

Eylül Ersöz,

Bedia Ener.

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