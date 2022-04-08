Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan açıklamada bakanlık bünyesine bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personelin alınacağı müjdelenmiş başvurular Mart ayında alınmıştı. Hal böyleyken adaylar bugün sabah saatlerinden itibaren "2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı, personel alımı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ve tüm detaylar...