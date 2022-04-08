Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakanlık bünyesine çeşitli pozisyonlarda 12 bin 823 kişilik alımın yapılacağı geçtiğimiz günlerde müjdelenmişti. Hal böyleyken "2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı, personel alımı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 1 Mart- 17 Mart tarihleri arasında adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. Başvuruların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...