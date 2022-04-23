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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 17:07

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili başvuruda bulunan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Mart ayında alınan başvuru işlemleri sonrası teknisyen, şoför, aşçı, mübaşir gibi kadrolarda alım yapılacağı duyurulmuştu. Bu noktada, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak soruları merak ediliyor. İşte Adalet Bakanlığı sonuçlara yönelik son gelişmeler...

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve sözleşmeli kadrolar için başvurular Mart ayında alınmıştı. Başvuruda bulunan adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak soruları merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' denildi.

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Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise, 'Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' açıklaması yapıldı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

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Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

- Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

- İcra dairelerine 500

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