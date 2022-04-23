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Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2022 17:07
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
17:07
Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili başvuruda bulunan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Mart ayında alınan başvuru işlemleri sonrası teknisyen, şoför, aşçı, mübaşir gibi kadrolarda alım yapılacağı duyurulmuştu. Bu noktada, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak soruları merak ediliyor. İşte Adalet Bakanlığı sonuçlara yönelik son gelişmeler...