ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı'na toplamda 18 bin 305 yeni personel alınacağını duyurdu. Bu noktada "Adalet Bakanlığı personel alımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramakta. Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. İşte detaylar