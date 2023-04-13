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Haberler Yaşam ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:28

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı'na toplamda 18 bin 305 yeni personel alınacağını duyurdu. Bu noktada "Adalet Bakanlığı personel alımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramakta. Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. İşte detaylar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, şartları ne ve kontenjanları belli mi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURULARI: 18 Bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER, KADRO DAĞILIMI NASIL?

Yapılan açıklamaya göre;

Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376

İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacak.

Hangi kuruma kaç kişinin atanacağı dışında herhangi bir detay henüz belli olamadı. Alımdaki mesleki dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları Bakanlık tarafından ilan edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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